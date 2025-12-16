Ричмонд
Житель Башкирии и его жена обворовали брата-участника СВО: у военнослужащего украли сотни тысяч рублей

Житель Башкирии украл вместе с женой деньги у брата-участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Давлекановском районе Башкирии перед судом предстанут мужчина и его жена, обвиняемые в крупной краже денежных средств со счетов участника специальной военной операции — родного брата обвиняемого.

Как сообщает прокуратура республики, в минувшем сентябре супруги дома у матери обвиняемого под предлогом проверки баланса получили доступ к банковским картам, которые принадлежат военнослужащему. В течение нескольких дней тратили деньги на свои нужды.

Общая сумма похищенных средств превысила 230 тысяч рублей. Материалы возбужденного на пару уголовного дела направлено в Давлекановский районный суд для рассмотрения по существу.

