Законопроект: в Беларуси станет проще получить алименты с родителя, который за границей

В Беларуси алименты станет проще взыскать с родителя, который за границей. Депутаты ратифицировали ряд международных договоров, которые касаются гражданских, семейных, уголовных дел, на заседании третьей сессии Палаты представителей. Подробности приводит БелТА.
— Данный законопроект значительно расширяет возможности по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей среди стран, подписавших данные конвенции, — обратил внимание член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Андрей Анисимов.
В частности, на территориях иностранных государств могут признавать, а также исполнять судебных приказы о взыскании алиментов. Кроме того, была определена процедура необходимых ходатайств, основания для отказа в признании и исполнении судебных приказов.
— Если взыскатель находится в Республике Беларусь, а лицо, с которого взыскиваются алименты, находится на территории, например, Российской Федерации, то такое регулирование значительно упрощает процесс по взысканию алиментов и улучшает права наших граждан, — подчеркнул Анисимов.
Теперь есть возможность беспрепятственно взыскивать алименты на территориях стран СНГ, но не только на основании судебных решений, но и на основании судебных приказов.
