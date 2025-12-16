Минпромторг НСО рекомендовал бизнесу ввести масочный режим из-за ОРВИ

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области порекомендовало владельцам магазинов и заведений общественного питания ввести масочный режим для сотрудников. Такие меры связаны с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, о чём сообщает информационный портал infopro54.ru.
«Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе областной Минпромторг посоветовал бизнесу контролировать состояние сотрудников и ввести масочный режим в торговых точках и заведениях общепита», — передаёт портал.
По данным Роспотребнадзора, в области 40 774 случая ОРВИ, из них 723 — грипп, также известно о распространении вируса гриппа A (H3N2). Согласно рекомендациям, предпринимателям также следует проводить влажную уборку, измерять температуру сотрудникам и отстранять от работы тех, у кого выявлены признаки болезни. В больницах региона уже усилены противоэпидемические меры, а в поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи.