Минпромторг НСО рекомендовал бизнесу ввести масочный режим из-за ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, в области 40 774 случая ОРВИ, из них 723 — грипп, также известно о распространении вируса гриппа A (H3N2). Согласно рекомендациям, предпринимателям также следует проводить влажную уборку, измерять температуру сотрудникам и отстранять от работы тех, у кого выявлены признаки болезни. В больницах региона уже усилены противоэпидемические меры, а в поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи.