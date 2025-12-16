Ричмонд
В Новосибирске ужесточат ограничения на проезд грузовиков свыше 12 тонн

Мэр Максим Кудрявцев заявил о планах ввести полный запрет на движение таких машин в отдельных жилых районах.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске планируют ужесточить правила движения для большегрузных автомобилей. В некоторых жилых микрорайонах может быть введён полный запрет на проезд машин массой более 12 тонн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Об этом на оперативном совещании заявил мэр города Максим Кудрявцев. По его словам, практика ограничений, введённая в прошлом году, оказалась успешной. Тогда для большегрузов создали специальные коридоры и установили временные интервалы для движения.

Глава города подчеркнул, что работа по регулированию движения тяжёлого транспорта продолжается. Такой подход, по мнению мэра, является оптимальным для мегаполиса и направлен на повышение комфорта и безопасности жителей спальных районов.