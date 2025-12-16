В ГД одобрили проект о внесудебной блокировке сайтов по продаже табака

Авторы проекта отмечают, что правила, действующие в отношении продажи алкоголя, никак не влияют на обязанность владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение на принадлежащих им интернет-площадках предложений о реализации табачной и никотинсодержащей продукции. В результате они не выявляют данный противоправный контент, а процедура его удаления посредством обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор очень длительная.