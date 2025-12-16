В РФ выяснили, что прогулки по паркам помогают мозгу расслабиться

«Мы впервые изучили то, как различные городские пространства влияют на активность мозга. Проведенные нами замеры и выявленные нами сходства в активности мозга у большого числа добровольцев указывают на то, что парки и зелень не рассеивают внимание человека, как другие городские пространства, и наблюдения за ними ведут к снижению когнитивной нагрузки и к активации дельта-ритмов, самой древней формы активности коры мозга», — пишут ученые.