В Башкирии растет заболеваемость смертельно опасным вирусом: им заболели уже 822 человека

73 жителя Башкирии за сутки заболели коронавирусом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщил на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, за последние сутки выявлено 73 новых случая COVID-19.

Общее число заразившихся с 2020 года достигло 443 254 человек. Рост числа заболевших наблюдается с середины прошлой недели: если в середине недели суточный прирост составлял 55 пациентов, то к выходным эта цифра поднялась до 86 человек.

На данный момент в республике насчитывается 822 активных носителя вируса. Из них 708 человек проходят лечение амбулаторно (их число за сутки увеличилось на 56), а 114 пациентов госпитализированы в стационары. Коэффициент распространения инфекции вырос до 1,1. При этом, как доложил министр, свободный коечный фонд в медицинских учреждениях имеется.

За минувшие сутки выздоровели 70 человек. Всего с 2020-го коронавирусную инфекцию перенесли 436 226 жителей Башкирии. За весь период от последствий COVID-19 скончались 7 028 человек.

