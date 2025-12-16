В Башкирии растет заболеваемость смертельно опасным вирусом: им заболели уже 822 человека

На данный момент в республике насчитывается 822 активных носителя вируса. Из них 708 человек проходят лечение амбулаторно (их число за сутки увеличилось на 56), а 114 пациентов госпитализированы в стационары. Коэффициент распространения инфекции вырос до 1,1. При этом, как доложил министр, свободный коечный фонд в медицинских учреждениях имеется.