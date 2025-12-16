Киберщит Татарстана за год отразил 1,5 млн атак

Одним из ключевых шагов года стало внедрение платформы автоматизации реагирования на инциденты и управления уязвимостями с использованием искусственного интеллекта. В ЦИТ пояснили, что ее основой стал встроенный ИИ-помощник уровня аналитика третьей линии. Он самостоятельно собирает контекст по инциденту, анализирует угрозы и предлагает оптимальные сценарии реагирования, обучаясь на предыдущем опыте.