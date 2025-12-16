Ричмонд
Медиапроекты Mail подвели «Итоги года — 2025»

В декабре традиционно приходит время оглянуться назад — вспомнить, чем запомнился уходящий год, какие события стали самыми значимыми и как они повлияли на нашу жизнь.

В 2025 году Медиапроекты Mail объединились, чтобы подвести «Итоги года», собрав на одной площадке главные события, достижения и тенденции уходящего года и рассказав о самом важном, что произошло в их сфере.

Вспомнить самые важные моменты 2025 года можно на сайте itogi2025.news.mail.ru.

Медиапроекты Mail поздравляют своих читателей с наступающим Новым годом и желают, чтобы 2026 принес только хорошие новости и новые поводы для радости!