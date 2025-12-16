Медиапроекты Mail подвели «Итоги года — 2025»

В 2025 году Медиапроекты Mail объединились, чтобы подвести «Итоги года», собрав на одной площадке главные события, достижения и тенденции уходящего года и рассказав о самом важном, что произошло в их сфере.
Новости Mail: самые обсуждаемые события в России и мире, личные итоги читателей, главные герои, цифры и тенденции года.
Hi-Tech Mail: технологические итоги и традиционное голосование «Лучший гаджет 2025».
Наука Mail: 10 главных научных открытий и событий, которые определят будущее.
Дети Mail: ключевые изменения в школьном образовании.
Здоровье Mail: события, которые определят траекторию развития медицины.
Финансы Mail: изменения налогов, ставок, тарифов и другие самые важные экономические решения, определившие финансовые итоги года.
Авто Mail: итоги года для автолюбителей и выбор автомобиля года по версии своих читателей.
ВФокусе Mail: анализ главных событий на СВО, во внешней политике, законотворчестве и культуре.
Спорт Mail: рекорд Овечкина, титул «Краснодара» и другие главные спортивные события года.
Леди Mail: самые яркие звездные свадьбы и радостные пополнения в семьях знаменитостей.
Кино Mail: самые заметные фильмы и сериалы года, кинопремии и другие киноитоги.
Вспомнить самые важные моменты 2025 года можно на сайте itogi2025.news.mail.ru.
Медиапроекты Mail поздравляют своих читателей с наступающим Новым годом и желают, чтобы 2026 принес только хорошие новости и новые поводы для радости!