Роскачество выявило несоответствие ГОСТу зеленого горошка трех марок

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Роскачество выявило несоответствие ГОСТу зеленого горошка трех торговых марок, в продукции обнаружили неоднородный размер горошин и примесь гороха коричневого цвета, при этом вся продукция полностью безопасна, говорится в сообщении организации.
В исследовании принимала участие продукция следующих марок: «Овощ в помощь», Heinz, Eko, «Вкусвилл», Global Village, О’кей Daily, «Знак заботы», Globus, «6 соток», «Маркет», «Бондюэль», Greenola, «Ашан», «Фрау Марта», «Лента», «Дядя Ваня», Green Ray, «Кормилица», «Юнона», «Кубаночка». В Роскачестве подчеркнули, что вся продукция полностью безопасна. В ней не обнаружено пестицидов, ГМО, консервантов, красителей и нарушений по микробиологии. Консервы стерильны и герметичны.
«Консервированный зеленый горошек, в маркировке которого указан ГОСТ, должен соответствовать целому ряду строгих органолептических показателей. Несоответствие ГОСТ в таких случаях рассматривается как нарушение, их выявили в продукции 3 торговых марок: Global Village и “Юнона” — неоднородный размер горошин — от мелкого до крупного. Количество битых зерен — 6,8%, и 6,9% соответственно, а для высшего сорта не должно превышать 6%; “Маркет” — обнаружили примесь кормового гороха коричневого цвета в количестве 1 штуки», — говорится в сообщении.
В организации отметили, что опережающему стандарту Роскачества по данному показателю не соответствовала продукция шести торговых марок. Это не является нарушением, однако продукция не сможет получить государственный знак качества.
Также в отдельных марках были выявлены нарушения по консистенции горошка и заливке, рассказали в Роскачестве. Так, в продукции торговой марки «Овощ в помощь» консистенция горошка мягкая неоднородная, оболочка зерен чуть плотнее (жестче), а в образцах марки «Лента» заливочная жидкость мутная. Требования опережающего стандарта по этому показателю не подтвердила продукция одной торговой марки.
«Цвет горошка также должен быть определенного цвета. Нарушения выявили в продукции одной торговой марки: “Лента” — цвет горошка оказался неоднородным (от бледно-оливкового до светло-зеленого и оливкового). Цвет заливочной жидкости также нехарактерный для данной продукции — бледно-желтый», — добавляется в сообщении.
В то же время в отношении запаха и вкуса несоответствий в образцах Роскачеством выявлено не было. Фактическая массовая доля зерен от массы консервов меньше установленной стандартом в продукции 5 марок: «Ашан», «Знак заботы», «Маркет», «Юнона», О’кей Daily. По массовой доле белка отклонений нет, а вот по массовой доле углеводов и жиров несоответствие выявлено в продукции «Юнона», указали в организации.
Там же уточнили, что региональными управлениями Роспотребнадзора были объявлены предостережения нескольким производителям о недопустимости нарушения обязательных требований. Росаккредитация приостановила действие 9 деклараций о соответствии, заявителями которых являются ООО «Промконсервы», ООО «Грин Рэй Кубань», ООО «Белгородский Консервный Комбинат», ООО «Юнона Инвест Лтд».
Кроме того, ряд производителей и торговых сетей сообщили о проведении внутренних проверок и мероприятий для устранения нарушений. Продукция торговой марки «Юнона», выставленная на маркетплейсе Ozon, снята с продажи.