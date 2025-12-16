Роскачество выявило несоответствие ГОСТу зеленого горошка трех марок

В то же время в отношении запаха и вкуса несоответствий в образцах Роскачеством выявлено не было. Фактическая массовая доля зерен от массы консервов меньше установленной стандартом в продукции 5 марок: «Ашан», «Знак заботы», «Маркет», «Юнона», О’кей Daily. По массовой доле белка отклонений нет, а вот по массовой доле углеводов и жиров несоответствие выявлено в продукции «Юнона», указали в организации.