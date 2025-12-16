Боец Анатолий Бурянов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

В августе 2024 года военнослужащий вернулся домой, но 28 августа 2025 года вновь отправился в зону СВО. К сожалению, 5 декабря рядового, старшего стрелка Бурянова Анатолия не стало. К своим годам он не успел создать семью. Администрация Эхирит-Булагатского района выразила соболезнования маме погибшего, братьям и сестре.