Фитнес-центр, офисы и рестораны: что будет в здании бывшего уфимского кинотеатра «Искра»

В Уфе в бывшем кинотеатре «Искра» появятся фитнес-центр, офисы и рестораны.

Источник: Комсомольская правда

Члены совета Главархитектуры Уфы рассмотрели концепцию обновления бывшего кинокомплекса «Искра» на проспекте Октября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Чиновники называют кинотеатр «Искра» «важной частью архитектурной истории Уфы», и потому проект реконструкции, разработанный «Архитектурной мастерской Винкельмана Д. А.», по словам властей, предполагает бережное отношение к историческому наследию. Например, фасады здания предлагают выполнить в фактурной штукатурке для того, чтобы «подчеркнуть его историческую значимость и узнаваемость».

Здание планируется сделать светлее и современнее благодаря витражному тонированному остеклению и композитным материалам. На первом этаже в наружных стенах бывших малых кинозалов появятся панорамные витражи, открывающие вид на улицу. Лестницу-пристрой разберут, и вместо нее над исторической лестницей, ведущей к главному входу, будет балкон. На месте скатной мансардной кровли пристройки предлагают сделать вертикальную остекленную стену. Это, считают архитекторы, увеличит полезную площадь и придаст зданию более строгий геометричный вид.

После реконструкции здание должно стать многофункциональной комплексом с фитнес-центром, детскими студиям, магазинами, кафе и ресторанами, офисами, а также салоном красоты. Общая площадь здания после реконструкции должна увеличиться с 6,3 до 9,2 тысяч квадратных метров.

— Пока речь идет только об утверждении визуальной концепции. Сроки реализации проекта пока не определены, — отметили в мэрии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.