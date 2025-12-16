Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область стала 12-ой в стране по научно-технологическому развитию

Регион значительно усилил свои позиции в рейтинге Минобрнауки России, поднявшись за год на семь строчек.

Источник: Комсомольская правда

Омская область вошла двадцатку лучших субъектов Российской Федерации в научно-технологической сфере по результатам рейтинга Министерства науки и высшего образования России. Регион занял 12-е место по итогам прошлого года.

Ежегодный рейтинг Министерства науки и высшего образования России оценивает эффективность развитие среды для ведения наукоемкого бизнеса, а также условия для научной и исследовательской деятельности. Согласно данных составителей рейтинга, порядка 20% местной экономики формируют высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. Также отмечается, что Омская область поднялась на семь позиций вверх и заняла 12 строчку в России по итогам 2024 года.