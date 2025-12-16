Омская область стала 12-ой в стране по научно-технологическому развитию

Ежегодный рейтинг Министерства науки и высшего образования России оценивает эффективность развитие среды для ведения наукоемкого бизнеса, а также условия для научной и исследовательской деятельности. Согласно данных составителей рейтинга, порядка 20% местной экономики формируют высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. Также отмечается, что Омская область поднялась на семь позиций вверх и заняла 12 строчку в России по итогам 2024 года.