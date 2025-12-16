В Новосибирске гинекологи удалили опухоль весом 6 килограммов

По словам заведующей отделением гинекологии ГКБ № 25 Алевтины Филимоновой, «опухоль по своим размерам была сравнима с условной беременностью на сроке 40 недель». Женщина, в свою очередь, отметила, что её живот начал увеличиваться с 2022 года, а достиг такого размера примерно 1,5−2 года назад. Однако она не обращалась за помощью, опасаясь возможной операции.