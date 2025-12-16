В Новосибирске гинекологи удалили опухоль весом 6 килограммов

42-летняя жительница Новосибирска обратилась в женскую консультацию осенью текущего года, где после ультразвукового исследования было выявлено, что у неё большая миома матки и неразвивающаяся маточная беременность на сроке 8 недель. Сначала пациентке сделали выскабливание стенок матки, а затем её госпитализировали для проведения дальнейших процедур.
По словам заведующей отделением гинекологии ГКБ № 25 Алевтины Филимоновой, «опухоль по своим размерам была сравнима с условной беременностью на сроке 40 недель». Женщина, в свою очередь, отметила, что её живот начал увеличиваться с 2022 года, а достиг такого размера примерно 1,5−2 года назад. Однако она не обращалась за помощью, опасаясь возможной операции.
В процессе обследования было выявлено, что опухоль требует удаления матки с маточными трубами. После операции пациентка почувствовала себя хорошо, а гистологическое исследование показало, что опухоль являлась доброкачественной лейомиомой матки.
Как пояснила Алевтина Филимонова, «в процессе предоперационного обследования выявлена патология, потребовалось удаление матки с маточными трубами. Послеоперационный период протекал без осложнений. Гистологический анализ удаленной матки и узлов в частности — лейомиома матки. Это доброкачественный вариант».