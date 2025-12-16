Милиция опровергла информацию о педофиле около школы в Новой Боровой. Подробности приводит издание pristalica.by.
В соцсети TikTok женщина, проживающая в Новой Боровой, предположила, что там появился педофил. Вместе с тем она отметила, что информацию необходимо проверить.
— Маньяк, педофил или какое-то недоразумение… Хотелось бы верить, что это розыгрыш. Но, скорее всего, это не так. В школьном чате завирусилось сообщение, — отметила женщина.
И приложила скриншот переписки, в которой описывался вот такой случай. Незнакомый парень или мужчина предлагал мальчику конфеты, если тот сядет в автомобиль. Было указано и место — возле школы № 1, которая расположена в Копище.
В Минском РУВД отметили, что на указанную информацию сразу же отреагировали и по камерам установили человека, который подошел к четверокласснику.
— В ходе проведенных мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения, мы установили, что вышеуказанные деяния совершил семиклассник школы № 1 деревни Копище, — уточнил начальник криминальной милиции Алексей Нахват.
Установлено, что это оказалось новой забавой школьников. Так, учащиеся седьмого класса подходили к ученикам младших классов, предлагали конфету, а затем приглашали в машину. Подобным образом они проверяли реакцию. С семиклассниками сотрудники милиции проверили профилактическую беседу и заявили про недопустимость подобных розыгрышей, которые сеют панику в обществе.
