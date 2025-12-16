Володин призвал рассматривать демографию с точки зрения жилищной политики

«Потому что, когда министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства определяет примерную стоимость, то она сразу становится минимальной для регионов. И вот здесь надо 10 раз взвесить, особенно когда рынок, если так можно сказать, не особо сегодня подвижен, и продажи идут не так активно, как раньше, но цены растут. Это не находят понимания и поддержки, потому что только усугубляют проблемы, либо на какие-то мысли наводит, что решаются другие задачи», — подытожил он.