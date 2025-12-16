Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Салкин объяснил, куда жаловаться на неубранный снег во дворе

Если снег не убран во дворе, то жителям следует обращаться в свою управляющую компанию. Об этом «Татар-информу» сообщил юрист и адвокат, член Адвокатской палаты Москвы Михаил Салкин.

Источник: ИА Татар-информ

«Если снег не убран на территории, за которую ответственность несет муниципалитет (дороги и тротуары общего пользования, парки — прим. Т-и), то, соответственно, обращаться нужно в муниципалитет. Причем если власти не реагируют на жалобы и наледь, по которой пройти невозможно, жителям следует писать обращение в прокуратуру», — добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что если из-за неубранной наледи человек упал и сломал ногу, то пострадавший может потребовать материальную компенсации с компании, которая отвечала за уборку данной территории.

«Если вы, например, пройдете по улице, которая не убрана от наледи и при этом отсутствуют соответствующие предупреждающие знаки, упадете и сломаете ногу, то сможете потребовать компенсацию с компании, несущей ответственность за уборку данной территории. Причем размер ущерба может достигать размера вашей зарплаты, которую человек недополучил за время больничного», — резюмировал Салкин.