Юрист Салкин объяснил, куда жаловаться на неубранный снег во дворе

«Если вы, например, пройдете по улице, которая не убрана от наледи и при этом отсутствуют соответствующие предупреждающие знаки, упадете и сломаете ногу, то сможете потребовать компенсацию с компании, несущей ответственность за уборку данной территории. Причем размер ущерба может достигать размера вашей зарплаты, которую человек недополучил за время больничного», — резюмировал Салкин.