Под Минском продают старинную усадьбу без удобств за 500 тысяч долларов

Под Минском продается старинная усадьба без удобств и коммуникаций за которую хотят полмиллиона долларов. Лот опубликовал Инвестиционный портал Беларуси.
В частности, выставлен на продажу усадебно-парковый комплекс в агрогородке Семково, что в 12 километрах от Минска. Усадьба была построена в 1780 году, состоит из одноэтажного кирпичного дома усадебного дома и двух флигелей общей площадью 1954 квадратных метра.
Отмечается, что инженерные коммуникации на объекте отсутствуют, но есть возможность подключить водо-, газо- электроснабжение. Говорится о том, что и транспортная инфраструктура к объекту отсутствует.
При этом усадебному комплексу дается большой инвестиционный потенциал за счет его исторического статуса.
Стоимость 457,324 тысячи долларов.
