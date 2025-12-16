Ричмонд
Под Минском продают старинную усадьбу без удобств за 500 тысяч долларов

В Минском районе на продажу выставили усадебно-парковый комплекс.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском продается старинная усадьба без удобств и коммуникаций за которую хотят полмиллиона долларов. Лот опубликовал Инвестиционный портал Беларуси.

В частности, выставлен на продажу усадебно-парковый комплекс в агрогородке Семково, что в 12 километрах от Минска. Усадьба была построена в 1780 году, состоит из одноэтажного кирпичного дома усадебного дома и двух флигелей общей площадью 1954 квадратных метра.

Отмечается, что инженерные коммуникации на объекте отсутствуют, но есть возможность подключить водо-, газо- электроснабжение. Говорится о том, что и транспортная инфраструктура к объекту отсутствует.

При этом усадебному комплексу дается большой инвестиционный потенциал за счет его исторического статуса.

Стоимость 457,324 тысячи долларов.

Тем временем Госконтроль предупредил о проверке почти 1900 предприятий по всей Беларуси.