В Омске откроют большой каток на «Зелёном острове» 20 декабря

В субботу, 20 декабря, на «Зелёном острове» в Омске состоится открытие большого катка и космический праздник, вдохновлённый произведением «Маленький принц» (6+). Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».
Мероприятие начнётся в 17:00, вход свободный.
Шоу развернётся на двух площадках: на катке и у главной сцены. У главной сцены пройдёт развлекательная программа с ведущим и диджеем, флешмобом Дедов Морозов, файер-шоу, зажиганием Луны и выходом космонавтов — около 17:30.
На катке зрителей ожидает театрализованная постановка «Сон Вселенной» с песочной анимацией, начало которой намечено на 18:00. Также включат холодные фонтаны, торжественно откроют каток, а завершит программу выступление групп Grand Band и Vector Music.