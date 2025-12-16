Ричмонд
В Омске откроют большой каток на «Зелёном острове» 20 декабря

В парке «Вокруг света» откроют зимний сезон праздников.

Источник: Om1 Омск

В субботу, 20 декабря, на «Зелёном острове» в Омске состоится открытие большого катка и космический праздник, вдохновлённый произведением «Маленький принц» (6+). Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Мероприятие начнётся в 17:00, вход свободный.

Шоу развернётся на двух площадках: на катке и у главной сцены. У главной сцены пройдёт развлекательная программа с ведущим и диджеем, флешмобом Дедов Морозов, файер-шоу, зажиганием Луны и выходом космонавтов — около 17:30.

На катке зрителей ожидает театрализованная постановка «Сон Вселенной» с песочной анимацией, начало которой намечено на 18:00. Также включат холодные фонтаны, торжественно откроют каток, а завершит программу выступление групп Grand Band и Vector Music.