Госдума приняла в I чтении проект о Дне памяти жертв геноцида народа СССР

«Позиция России по неприятию нацизма имеет корневую основу — это пережитый и принесший огромную боль и потери геноцид нашего народа. Это Победа, которая была вопреки всей колоссальной агрессии против нашей страны, развернутой странами гитлеровской коалиции и в развязанной против нас войне. Спустя 80 лет мы утверждаем справедливость памяти и почтения тем и перед теми, кто став жертвами геноцида, противостоя нацизму, защитил весь мир и все народы. Это правда на все времена и неприятие любых форм современного нацизма нашим народом и нашей страной навсегда», — пояснила журналистам вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая.