Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла в I чтении проект о Дне памяти жертв геноцида народа СССР

Госдума утвердила в I чтении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида народа СССР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении новой памятной даты России — 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.

Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, более 13 миллионов гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации. По его словам, миллионы мирных людей были убиты, заживо сожжены, замучены в концлагерях, ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа. Володин подчеркивал, что необходимо сохранить память о подвиге дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов, а также не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа.

Законопроект был внесён в Госдуму группой депутатов в ноябре. Они предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период войны 1941−1945 годов.

«Позиция России по неприятию нацизма имеет корневую основу — это пережитый и принесший огромную боль и потери геноцид нашего народа. Это Победа, которая была вопреки всей колоссальной агрессии против нашей страны, развернутой странами гитлеровской коалиции и в развязанной против нас войне. Спустя 80 лет мы утверждаем справедливость памяти и почтения тем и перед теми, кто став жертвами геноцида, противостоя нацизму, защитил весь мир и все народы. Это правда на все времена и неприятие любых форм современного нацизма нашим народом и нашей страной навсегда», — пояснила журналистам вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше