Набор продуктов для селедки под шубой подорожал в Свердловской области

ЕАН рассказывал также, что в Свердловской области подорожал набор для другого традиционного новогоднего салата — «Оливье», хоть и ниже уровня инфляции. Так, порция салата с колбасой стала дороже на 2,03%, с рыбой — на 6,17%, вегетарианский — на 4,38%. Набор продуктов для «индекса оливье с колбасой» оценивается в 223,92 рубля.