Набор продуктов для селедки под шубой подорожал в Свердловской области

Об этом говорится в аналитике сервиса «Контур. Маркет». Сервис изучил 957 тыс. кассовых чеков на Среднем Урале за период с 1 ноября по 8 декабря.
«По результатам исследования сильнее всего подорожали яйца — на 31%», — отмечают специалисты центра. Также рост цен зафиксирован на картофель (+16%), сельдь (+8%) и морковь (+6%). При этом лук подешевел на 15%, майонез — на 6%, а свекла — на 7%.
В итоге средняя стоимость набора за год выросла с 306 до 324 рублей. При расчете использовался стандартный набор ингредиентов для салата: 400 г картофеля, 100 г лука, 300 г майонеза, 200 г моркови, 300 г свеклы, 350 г сельди и два яйца.
В целом по России ингредиенты для селедки под шубой подорожали сильнее — на 10%, средняя стоимость набора увеличилась с 332 до 365 рублей.
ЕАН рассказывал также, что в Свердловской области подорожал набор для другого традиционного новогоднего салата — «Оливье», хоть и ниже уровня инфляции. Так, порция салата с колбасой стала дороже на 2,03%, с рыбой — на 6,17%, вегетарианский — на 4,38%. Набор продуктов для «индекса оливье с колбасой» оценивается в 223,92 рубля.