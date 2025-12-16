В Уфе работодатель уволил менеджера, и ничем хорошим для него это не кончилось

Женщина работала менеджером по логистике, в минувшем июле работодатель расторг с ней трудовой договор по своей инициативе и одновременно с этим применил меру дисциплинарного взыскания. Однако уфимку не ознакомили с приказом об увольнении, а процедура применения дисциплинарного наказания была проведена с отступлениями от требований закона.