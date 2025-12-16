Ричмонд
В Уфе работодатель уволил менеджера, и ничем хорошим для него это не кончилось

В Уфе защитили права незаконно уволенного менеджера.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура добилась восстановления прав сотрудницы коммерческой организации, которую незаконно уволили. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Женщина работала менеджером по логистике, в минувшем июле работодатель расторг с ней трудовой договор по своей инициативе и одновременно с этим применил меру дисциплинарного взыскания. Однако уфимку не ознакомили с приказом об увольнении, а процедура применения дисциплинарного наказания была проведена с отступлениями от требований закона.

Прокуратура обратилась в суд с иском, и инстанция удовлетворила требования. Незаконный приказ об увольнении был отменен, а на работодателя возложена обязанность выплатить женщине всю задолженность по заработной плате, а также компенсацию морального вреда.

