В Уфе работодатель уволил менеджера, и ничем хорошим для него это не кончилось

В Уфе прокуратура добилась восстановления прав сотрудницы коммерческой организации, которую незаконно уволили. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Женщина работала менеджером по логистике, в минувшем июле работодатель расторг с ней трудовой договор по своей инициативе и одновременно с этим применил меру дисциплинарного взыскания. Однако уфимку не ознакомили с приказом об увольнении, а процедура применения дисциплинарного наказания была проведена с отступлениями от требований закона.
Прокуратура обратилась в суд с иском, и инстанция удовлетворила требования. Незаконный приказ об увольнении был отменен, а на работодателя возложена обязанность выплатить женщине всю задолженность по заработной плате, а также компенсацию морального вреда.
