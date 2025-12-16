Омичей могут защитить свои данные на Госуслугах посредством доверенного контакта

О новой возможности защитить учетную запись на портале «Госуслуги» от несанкционированного доступа и действий мошенников, рассказали в минцифры Омской области. Омичам необходимо завести дополнительный уровень защиты под названием «Доверенный контакт».
Функция «Доверенный контакт» представляет собой дополнительный уровень защиты, который позволяет назначенному омичами лицу получать запросы для подтверждения действий, связанных с безопасностью учетной записи. Это значительно снижает риск несанкционированного вмешательства.
Чтобы назначить доверенный контакт, необходимо выполнить несколько простых шагов:
— Авторизоваться на портале Госуслуг;
— Перейти в раздел «Профиль»;
— Выбрать подраздел «Безопасность»;
— Найти подраздел «Доверенный контакт» и нажмите кнопку «Добавить»;
— Ввести имя и номер мобильного телефона доверенного лица, который должен иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, и отправьте приглашение.
После того как доверенный контакт примет приглашение, он отобразится в соответствующем разделе вашего профиля. В ведомстве отметают, что доверенным контактом может стать только гражданин Российской Федерации старше 18 лет с подтвержденной учетной записью на ЕПГУ и актуальным номером телефона.