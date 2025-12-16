Ричмонд
Власти пересмотрели год основания Омска и начали подготовку к его 400-летию

Власти региона создали АНО «Омск-400».

Источник: Комсомольская правда

Правительство Омской области создало автономную некоммерческую организацию «Омск-400». Она займется подготовкой к 400-летнему юбилею Омска, который, по новым данным теперь уже скоро, через три года.

Учредителями АНО стали областные минкульт и минимущества. О создании сообщил «РБК Омск». Также предполагается, что она будет помогать государственным и частным организациям развивать туристическо-культурные проекты.

Ранее в интервью в СМИ министр культуры Омской области Юрий Трофимов сообщил, что историки нашли подтверждение основания Омска именно в 1628 году. Об этом мы писали.

В 2016 году в Омске уже широко отпраздновали его 300-летие. Дату основания пока не изменили официально, но, судя по ситуации, все вполне к этому может и прийти.

Также ранее мы сообщали, что губернатор переназначил в уже упомянутом минимущества замминистра Лилию Гулиеву.