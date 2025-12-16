Рудковская выселяет родителей воронежской фигуристки Костылевой

В нем говорится, что Ирине и Валерию Костылевым нужно будет не позднее 20:00 17 декабря съехать из дома из-за неоднократных оскорблений и лжи в адрес Рудковской, Плющенко, академии «Ангелы Плющенко» и ее спортсменов.