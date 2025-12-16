Рудковская выселяет родителей воронежской фигуристки Костылевой

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская отправила родителям 14-летней воронежской фигуристки Елены Костылевой документ с требованием покинуть дом, который находится на территории академии «Ангелы Плющенко». Его часть на своей странице в социальных сетях показала мать фигуристки.
В нем говорится, что Ирине и Валерию Костылевым нужно будет не позднее 20:00 17 декабря съехать из дома из-за неоднократных оскорблений и лжи в адрес Рудковской, Плющенко, академии «Ангелы Плющенко» и ее спортсменов.
Впрочем, саму фигуристку на улице не оставят. Елену приютят в отдельном 2-местном номере на учебно-тренировочной базе с 20:00 17 декабря.
Напомним, что Плющенко и Костылева-старшая конфликтуют не первый месяц. Знаменитый тренер Татьяна Тарасова призвала их помириться ради будущего талантливой фигуристки.
По предварительной информации, Плющенко вроде бы пошел навстречу пожеланию именитого тренера и 15 — 16 декабря были запланированы переговоры с Ириной Костылевой. Но положительно результата они не дали. Причем, не факт, что какая-либо дискуссия вообще велась.