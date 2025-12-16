В классах пусто: из-за ОРВИ ученики не приходят в 84 школы в Челябинской области

В Челябинской области 53 школы закрылись на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Как сообщает «ФедералПресс», еще в 31 школе перешли на дистанционное обучение. Кроме того, на карантин отправили отдельные классы во многих школах.
Санитарные врачи отмечают, что в последние годы подъем заболеваемости стартует раньше привычного срока. Гриппом начинают болеть не после новогодних праздников, а уже осенью.
Ранее дистанционное обучение ввели во всех школах Озерска. По данным лабораторных исследований, в Челябинскую область пришел гонконгский грипп.