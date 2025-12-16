Ричмонд
В классах пусто: из-за ОРВИ ученики не приходят в 84 школы в Челябинской области

Уже 53 школы в Челябинской области ушли на карантин из-за ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области 53 школы закрылись на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Как сообщает «ФедералПресс», еще в 31 школе перешли на дистанционное обучение. Кроме того, на карантин отправили отдельные классы во многих школах.

Санитарные врачи отмечают, что в последние годы подъем заболеваемости стартует раньше привычного срока. Гриппом начинают болеть не после новогодних праздников, а уже осенью.

Ранее дистанционное обучение ввели во всех школах Озерска. По данным лабораторных исследований, в Челябинскую область пришел гонконгский грипп.