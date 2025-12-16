Насколько должно быть холодно, чтобы занятия в школе отменили? Министр просвещения Башкирии все прояснил

Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин обратился к родителям и педагогам с напоминанием о правилах организации учебного процесса в сильные морозы.
В сообщении главы ведомства приведены температурные критерии для возможной отмены занятий в общеобразовательных школах. Так, для учеников начальных классов занятия в сельских школах могут быть отменены при температуре −23°C, в городских — при −25°C. Для учащихся 5−9 классов порог составляет −25°C в селе и −27°C в городе. Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при −30°C, городских — при −32°C.
Кроме того, министр напомнил о правилах проведения уроков физкультуры на улице зимой. Для младших школьников они допускаются при температуре не ниже −3°C и скорости ветра не более 6−10 м/с, для старших — не ниже −10°C при таком же ветре.
Мавлетбердин подчеркнул, что родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы в морозный день. Если ученик остается дома, об этом необходимо заранее проинформировать классного руководителя. При этом школа работает в любую погоду, а окончательное решение об отмене очных занятий из-за морозов каждая образовательная организация принимает самостоятельно с учетом местных условий.
Министр также обратился к педагогам и администрациям школ с поручением обеспечить строгий контроль за тепловым режимом в учебных зданиях, где температура воздуха не должна опускаться ниже +18°C, как того требуют санитарные нормы.
