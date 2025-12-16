Насколько должно быть холодно, чтобы занятия в школе отменили? Министр просвещения Башкирии все прояснил

В сообщении главы ведомства приведены температурные критерии для возможной отмены занятий в общеобразовательных школах. Так, для учеников начальных классов занятия в сельских школах могут быть отменены при температуре −23°C, в городских — при −25°C. Для учащихся 5−9 классов порог составляет −25°C в селе и −27°C в городе. Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при −30°C, городских — при −32°C.