Для фиксации незаконной вырубки елей будет использоваться 2 тыс. фото- и видеокамер

С 15 декабря государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы.
«Проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению незаконной вырубки деревьев. В состав групп входят как работники лесного хозяйства, так и представители ГАИ, Государственной инспекции по охране животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. В рамках данных полевых мероприятий будут осуществляться информационная и разъяснительная работа, ежедневные рейды вблизи наиболее часто подвергаемых незаконным вырубкам мест — в хвойных молодняках, хвойных насаждениях у населенных пунктов и садоводческих товариществах, вблизи автодорог», — рассказал Виктор Звертовский.
Он также подчеркнул, что государственная лесная охрана наделена правом остановки транспортных средств с целью проверки на предмет вывоза незаконно вырубленных деревьев.
«В помощь гослесохране и технические средства: для своевременного обнаружения нарушителей и установления фактов незаконной вырубки будет использоваться более 2 тыс. камер фото- и видеофиксации», — отметил Виктор Звертовский.
В 2024 году государственной лесной охраной было проверено более 700 участков для заготовки новогодних деревьев, более 600 разрешительных документов, дающих право на заготовку, порядка 250 точек продаж, по итогам контрольных мероприятий было составлено 9 протоколов об административном правонарушении.
Как сообщалось ранее, физическому лицу, осуществившему незаконную вырубку елки, грозит штраф до 30 базовых величин, ИП — от 20 до 100 базовых величин, юрлицу — от 50 до 300 базовых величин. К штрафу прибавится сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, и стоимость срубленного дерева.