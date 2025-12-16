Для фиксации незаконной вырубки елей будет использоваться 2 тыс. фото- и видеокамер

«Проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению незаконной вырубки деревьев. В состав групп входят как работники лесного хозяйства, так и представители ГАИ, Государственной инспекции по охране животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. В рамках данных полевых мероприятий будут осуществляться информационная и разъяснительная работа, ежедневные рейды вблизи наиболее часто подвергаемых незаконным вырубкам мест — в хвойных молодняках, хвойных насаждениях у населенных пунктов и садоводческих товариществах, вблизи автодорог», — рассказал Виктор Звертовский.