Самарский депутат Матвеев добился уничтожения туалетной бумаги с изображением Кремля

Депутат из Самары в своих социальных сетях обратил внимание на туалетную бумагу с изображением храма Василия Блаженного и Кремля. Михаил Матвеев отправил депутатский запрос генеральному прокурору Гуцану.
По информации со страницы депутата, прокуратура наказала директора компании за выпуск туалетной бумаги со скандальной упаковкой, но не стала привлекать его к уголовной ответственности. Выпуск туалетной бумаги приостановлен, а выпущенный тираж в 12 тысяч рулонов уничтожили в гидроразбавителе.
Ответ самарский депутат получил от прокурора Тверской области. В своих социальных сетях чиновник предложил компании создать новый дизайн.