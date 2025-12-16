Ричмонд
Самарский депутат Матвеев добился уничтожения туалетной бумаги с изображением Кремля

Депутат из Самары обратил внимание на туалетную бумагу со скандальной упаковкой.

Источник: Соцсети

Депутат из Самары в своих социальных сетях обратил внимание на туалетную бумагу с изображением храма Василия Блаженного и Кремля. Михаил Матвеев отправил депутатский запрос генеральному прокурору Гуцану.

По информации со страницы депутата, прокуратура наказала директора компании за выпуск туалетной бумаги со скандальной упаковкой, но не стала привлекать его к уголовной ответственности. Выпуск туалетной бумаги приостановлен, а выпущенный тираж в 12 тысяч рулонов уничтожили в гидроразбавителе.

Ответ самарский депутат получил от прокурора Тверской области. В своих социальных сетях чиновник предложил компании создать новый дизайн.