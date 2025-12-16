В Екатеринбурге в гимназии открыли первый мурал, посвященный Святой Екатерине

— В нашей гимназии мы всегда стремимся не просто украшать стены, а всегда придавать значение их смыслу, чтобы каждый входящий сюда смог увидеть и понять, что мы ценим науку, интеллект и мы ценим соединение с духовностью, — сказал директор гимназии № 40 Николай Дикин. — И мурал, который мы получили, благодаря обществу святой Екатерины он дает не просто эстетическое наслаждение, но также призывает к раздумью и к тому, чтобы изучить историю, как нашего города и гимназии № 40.