В Екатеринбурге в гимназии открыли первый мурал, посвященный Святой Екатерине

Во вторник, 16 декабря в екатеринбургской гимназии № 40 открыли мурал, посвященный покровительнице уральской столицы — Святой Екатерине. Он первый в городе. Его создали сооснователи фестиваля «Стенограффия».
Правда с улицы этот арт-объект увидеть невозможно, ведь он украшает внутреннее пространство.
— В нашей гимназии мы всегда стремимся не просто украшать стены, а всегда придавать значение их смыслу, чтобы каждый входящий сюда смог увидеть и понять, что мы ценим науку, интеллект и мы ценим соединение с духовностью, — сказал директор гимназии № 40 Николай Дикин. — И мурал, который мы получили, благодаря обществу святой Екатерины он дает не просто эстетическое наслаждение, но также призывает к раздумью и к тому, чтобы изучить историю, как нашего города и гимназии № 40.
Мурал занимает сразу три стены. На его создание понадобилось 100 литров краски и две недели работы.
— В этом пространстве можно проводить уроки истории, регионоведения, разговоры о важном, — отметил заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко. — Также у нас есть планы с екатерининским обществом — думаю, на следующий год появится еще несколько муралов. Мы проговорили возможность их размещения в школах, которые сейчас находятся на капитальном ремонте и реконструкции, а также в школах, которые строятся.