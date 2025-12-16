До конца года больницу Советска оснастят современной техникой

Как сообщает пресс-служба областного правительства, до конца года в больницу Советска поступит эндоскопическая система, три кольпоскопа, оборудование для ультразвукового исследования, аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности и прочее. Всего речь идет о 42 единиц оборудования на 94,5 млн рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов.