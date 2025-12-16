Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До конца года больницу Советска оснастят современной техникой

В медучреждение поступит 42 единицы оборудования.

Источник: правительство Калининградской области

Центральная районная больница Советска получила три системы клинического мониторинга для отделения анестезиологии и реанимации. Эта техника нужна для непрерывного контроля состояния пациента и позволяют оценивать диагностические показатели организма, чтобы выявлять отклонения в процессе лечения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, до конца года в больницу Советска поступит эндоскопическая система, три кольпоскопа, оборудование для ультразвукового исследования, аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности и прочее. Всего речь идет о 42 единиц оборудования на 94,5 млн рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов.

Медучреждение оснащают в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена», который входит в президентский нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».