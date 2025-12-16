В Иркутске аннулируют документы на перевозки по маршруту № 56. Такое уведомление появилось 16 декабря на сайте городской администрации.
— Власти города информируют об аннулировании с 17 декабря 2025 года свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 56 «м/р Солнечный — пр. Радищева» и карт маршрута в количестве 26 единиц, — уточняется в сообщении.
Теперь любой перевозчик может написать заявление в свободной форме, если хочет обслуживать данный маршрут. Для этого нужно будет использовать 24 автобуса малой вместимости. Если заявку одобрят, перевозчик получит официальные документы на маршрут, которые будут действовать до 16 февраля 2026 года.
