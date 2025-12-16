В Молдову ежедневно поступают из-за рубежа около 50 тысяч посылок которые не дают покоя PAS. Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что налог обязательно введут.
«Налог будет. Если не будет никакого налога на этот вид доставок и продаж из этой страны, то это означает, что все ресурсы останутся в той стране (в Китае, — прим.ред.) Убедимся, чтобы товары были качественные, потому что часто на наш рынок попадают не самые качественные…», — сказал Гросу.
По некоторым данным, при взимании с них налогов бюджет может получить 2−3 млрд леев.
На деле — вместо реальных мер по спасению экономики, власть идет по пути наименьшего сопротивления — облагает налогом обычных людей и называет это «помощью» молдавским предпринимателям.
Но основной удар придётся по гражданам, для которых онлайн-покупки — это способ сэкономить в условиях инфляции и низких доходов.
Аргумент, что «деньги остаются в Китае», нелогичен: эти средства уже облагаются налогами в Молдове. Дополнительный сбор не решит проблемы местного бизнеса.
И в конце концов — налоги не улучшают качество товаров — для этого есть стандарты и контроль.
Иными словами, не зря власти затеяли дискуссии о налогообложении посылок с TEMU, Алиэкспрес и т.д.
Лакомый кусок.
Как утверждают источники в правительстве, налогами посылки обложат уже с лета 2026 года.
Удар по гражданам под видом защиты бизнеса?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.
Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).
Бедненько и скудненько: Какие слова чаще всего произносят президент Санду и ее соратники — искусственный интеллект проанализировал лексикон молдавской власти.
«Европа» — главное слово, которое объединяет выступления политической верхушки (далее…).
Бегут от высоких цен, репрессий и безысходности: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек.
В 2024 году Молдову покинули 32 100 жителей (далее…).