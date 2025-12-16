Ричмонд
Дело на миллиард: В Молдове власти уже с лета 2026 года обложат пошлинами посылки из Китая — это сулит бюджету сверхприбыль, но ударит по карманам обычных жителей страны

В Молдове ежедневно доставляется свыше 50 тысяч посылок, большинство из которых заказаны через онлайн-платформы.

Источник: Комсомольская правда

В Молдову ежедневно поступают из-за рубежа около 50 тысяч посылок которые не дают покоя PAS. Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что налог обязательно введут.

«Налог будет. Если не будет никакого налога на этот вид доставок и продаж из этой страны, то это означает, что все ресурсы останутся в той стране (в Китае, — прим.ред.) Убедимся, чтобы товары были качественные, потому что часто на наш рынок попадают не самые качественные…», — сказал Гросу.

По некоторым данным, при взимании с них налогов бюджет может получить 2−3 млрд леев.

На деле — вместо реальных мер по спасению экономики, власть идет по пути наименьшего сопротивления — облагает налогом обычных людей и называет это «помощью» молдавским предпринимателям.

Но основной удар придётся по гражданам, для которых онлайн-покупки — это способ сэкономить в условиях инфляции и низких доходов.

Аргумент, что «деньги остаются в Китае», нелогичен: эти средства уже облагаются налогами в Молдове. Дополнительный сбор не решит проблемы местного бизнеса.

И в конце концов — налоги не улучшают качество товаров — для этого есть стандарты и контроль.

Иными словами, не зря власти затеяли дискуссии о налогообложении посылок с TEMU, Алиэкспрес и т.д.

Лакомый кусок.

Как утверждают источники в правительстве, налогами посылки обложат уже с лета 2026 года.

Удар по гражданам под видом защиты бизнеса?

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

