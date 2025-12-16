Созданы гибридные антитела, мешающие опухолевым клеткам подавлять иммунитет

Работу этой технологии ученые проверили в опытах на мышах, в чье тело они ввели культуры агрессивной формы рака груди, стойкой к действию иммунотерапии. Последующие наблюдения показали, что новые антитела значительно снизили число метастазов в легких и других органах животных, а также существенным образом продлили им жизнь по сравнению с грызунами из контрольной группы. Это говорит о том, что блокировка гликанов значительно повышает эффективность иммунотерапии рака, подытожили ученые.