С января жители Платовского и Суворовского районов перейдут на новые расчеты

Гарантирующий поставщик сообщает, что с 1 января 2026 года жители многоквартирных домов в микрорайонах Платовский и Суворовский города Ростова-на-Дону перейдут на расчеты за электроэнергию с «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Под изменения попадают дома по следующим адресам:
В микрорайоне Платовском:
— ул. Художественная, 5/16, 9, 13, 20, 22/17;
— ул. Тимофеева, 9, 11, 13/1, 14/1, 14/2, 18;
— ул. Теряева, 8;
— пер. Поленова, 21/10.
В микрорайоне Суворовском:
— ул. Петренко, 2, 4, 8, 10, 12, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
— ул. Дмитрия Петрова, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.
— ул. Амет-Хана Султана, 5, 7;
— пер. Андреева, 5, 7, 8, 9/4, 13, 15А, 17, 17А;
— пер. Белоусова, 4/1, 6, 8, 14/1, 18, 20;
— ул. Висаитова, 1/12, 2/10, 3, 5/11, 6/10, 8, 10/9;
— ул. Юрия Дубинина, 5, 9;
— ул. Уланская, 17 стр. 1, 17/2, 17/3;
— ул. Платона Кляты, 1, 5, 9, 15, 21, 27;
— ул. Александра Печерского, 3, 7/3, 11, 13.
Организация сообщает, что заключать отдельный договор на энергоснабжение при этом не нужно — все необходимые договорные отношения оформляются автоматически.
Для правильного начисления платы за декабрь 2025 года владельцам квартир указанных домов рекомендовано отправить текущие показатели счетчиков своей прежней энергосбытовой компании. Первые квитанции за январь, выставленные «ТНС энерго Ростов-на-Дону», поступят абонентам в феврале 2026-го.
Эти документы будут содержать обновленные реквизиты счетов, инструкцию по оплате, правила отправки показаний и перечень сервисов для дистанционного взаимодействия.
После получения первой квитанции владельцы также смогут подключиться к личному кабинету на веб-сайте либо в мобильном приложении гарантирующего поставщика для оперативного контроля платежей и подачи показаний.