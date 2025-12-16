С января жители Платовского и Суворовского районов перейдут на новые расчеты

Гарантирующий поставщик сообщает, что с 1 января 2026 года жители многоквартирных домов в микрорайонах Платовский и Суворовский города Ростова-на-Дону перейдут на расчеты за электроэнергию с «ТНС энерго Ростов-на-Дону».