Жители Таганрога попросили президента России о помощи в закупке троллейбусов

Напомним, в феврале 2025 года глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о сложностях, связанных с использованием троллейбусной сети и самих машин. В частности, транспорт признали потенциально опасным из-за его возраста — оставшимся десяти составам было от 13 до 16 лет, и это при разрешенном сроке эксплуатации в 10 лет. Кроме того, после банкротства завода-производителя у города появились проблемы с ремонтом троллейбусов.