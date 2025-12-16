Жители Таганрога попросили президента России о помощи в закупке троллейбусов

Жители Таганрога попросили президента России Владимира Путина обратить внимание на ситуацию с троллейбусами в приморском городе. Коллективное видеообращение было опубликовано в Интернете.
Таганрожцы пожаловались на отсутствие экологичного вида транспорта. Вместо этого, по словам людей, перевозки выполняются на автобусах, которые загрязняют воздух выхолпными газами.
— Мы просим Вас восстановить движение троллейбусов и приобрести в наш город партию новых троллейбусов любого производителя. Нам нужны троллейбусы — самый надежный и комфортный городской транспорт, — заявили в видеоролике.
Напомним, в феврале 2025 года глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о сложностях, связанных с использованием троллейбусной сети и самих машин. В частности, транспорт признали потенциально опасным из-за его возраста — оставшимся десяти составам было от 13 до 16 лет, и это при разрешенном сроке эксплуатации в 10 лет. Кроме того, после банкротства завода-производителя у города появились проблемы с ремонтом троллейбусов.
Тогда же, в феврале, Светлана Камбулова провела опрос по поводу дальнейшей судьбы троллейбусов. В итоге большинство респондентов — 40% участников голосования — выступили за восстановление работы транспорта, несмотря на возможные сложности и немалые финансовые затраты.
