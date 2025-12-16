Ричмонд
В Китай из Омской области отправлено 325 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции

Также активно вывозились из региона в этом году продукты переработки зерна и растительные масла на территорию Казахстана и в Кыргызстан.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Омской области опубликовало данные по экспорту продукции агропромышленного комплекса из региона. Основными покупателями омской сельскохозяйственной продукции стали Китай, Казахстан и Кыргызстан.

Омскими предприятиями, зарегистрированными в информационной системе CIFER, направлено в Китайскую Народную Республику свыше 325 тысяч тонн различной продукции растительного происхождения. Вдобавок к этому, специалисты ведомства отмечают существенную экспортную динамику в секторе продуктов переработки зерна — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экспорт отрубей увеличился практически с 30 тысяч тонн до 44 тысяч тонн.

Основными импортерами продуктов переработки зерна выступают Казахстан и Киргизия. Стабильный экспортный рост демонстрирует и сектор растительных масел, при этом основную долю в структуре экспорта — порядка 88% — занимает рапсовое масло. А общий объем экспорта продуктов переработки зерна и растительных масел — в период с 9 января по 15 декабря — составил порядка 203 тысяч тонн.