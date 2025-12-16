В Китай из Омской области отправлено 325 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции

Омскими предприятиями, зарегистрированными в информационной системе CIFER, направлено в Китайскую Народную Республику свыше 325 тысяч тонн различной продукции растительного происхождения. Вдобавок к этому, специалисты ведомства отмечают существенную экспортную динамику в секторе продуктов переработки зерна — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экспорт отрубей увеличился практически с 30 тысяч тонн до 44 тысяч тонн.