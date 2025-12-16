В Китай из Омской области отправлено 325 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции

Управление Россельхознадзора по Омской области опубликовало данные по экспорту продукции агропромышленного комплекса из региона. Основными покупателями омской сельскохозяйственной продукции стали Китай, Казахстан и Кыргызстан.
Омскими предприятиями, зарегистрированными в информационной системе CIFER, направлено в Китайскую Народную Республику свыше 325 тысяч тонн различной продукции растительного происхождения. Вдобавок к этому, специалисты ведомства отмечают существенную экспортную динамику в секторе продуктов переработки зерна — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экспорт отрубей увеличился практически с 30 тысяч тонн до 44 тысяч тонн.
Основными импортерами продуктов переработки зерна выступают Казахстан и Киргизия. Стабильный экспортный рост демонстрирует и сектор растительных масел, при этом основную долю в структуре экспорта — порядка 88% — занимает рапсовое масло. А общий объем экспорта продуктов переработки зерна и растительных масел — в период с 9 января по 15 декабря — составил порядка 203 тысяч тонн.