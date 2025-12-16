Волгоградский аэропорт попал под предупреждение за плату при регистрации

Ведомство проанализировало действия аэропортов по сбору отдельной платы за использование платформ для регистрации и выявило нарушения. Среди аэропортов, получивших предупреждения, также Благовещенск, Горно-Алтайск, Краснодар, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Оренбург, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Самара, Тобольск и Челябинск.