Волгоградский аэропорт попал под предупреждение за плату при регистрации

В ситуации разбираются специалисты ФАС.

Источник: Международный аэропорт Волгограда

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения 12 аэропортам, в том числе Волгограду, за незаконное взимание платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров.

Ведомство проанализировало действия аэропортов по сбору отдельной платы за использование платформ для регистрации и выявило нарушения. Среди аэропортов, получивших предупреждения, также Благовещенск, Горно-Алтайск, Краснодар, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Оренбург, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Самара, Тобольск и Челябинск.

Ранее предупреждения получили аэропорты Сочи, Калининграда и Екатеринбурга. ФАС отметила, что тарифы за обслуживание пассажиров регулируются государством, а расходы на регистрацию должны включаться в базовый тариф.

В случае неисполнения предупреждений служба возбудит антимонопольное дело.