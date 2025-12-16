МВД предостерегло россиян от участия в «спецоперациях» мошенников

«Напоминаем: никакие следственные действия, оперативные мероприятия и “спецоперации” в телефонном режиме не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов не вербуют граждан в помощники, не просят “поработать под прикрытием” и тем более не дают указаний, связанных с деньгами или силовыми действиями», — сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.