Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предостерегло россиян от участия в «спецоперациях» мошенников

МВД предостерегло россиян от участия в спецоперациях телефонных мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. МВД России предостерегло граждан от участия в «спецоперациях», которые им предлагают телефонные мошенники.

«Напоминаем: никакие следственные действия, оперативные мероприятия и “спецоперации” в телефонном режиме не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов не вербуют граждан в помощники, не просят “поработать под прикрытием” и тем более не дают указаний, связанных с деньгами или силовыми действиями», — сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В качестве примера приведена схема, как мошенники, начав с выманивания кодов из SMS, заставили своих жертв следить за людьми, снимающих деньги у банкомата, после чего сказали напасть на одного из них.