Омским пожарным не удалось спасти 4 автомобиля и 56 тонн кормов

В селе Пикетное Марьяновского района сильно пострадало животноводческое предприятие — огнем были уничтожены 56 тонн грубых кормов (солома в тюках). В Омске, на улице Доковской, расположенной в городке Нефтяников, в результате пожара были повреждены кабины 2 грузовых автомобилей. Также пожар не пощадил автомобили в Омском районе: в поселке Новоомском горел гараж и 2 автомобиля внутри. В результате этого пожара полностью повреждены сгораемые конструкции хозпостройки, а также оба автомобиля, которые восстановлению не подлежат.