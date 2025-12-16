Ричмонд
Омским пожарным не удалось спасти 4 автомобиля и 56 тонн кормов

О значительных потерях омичей от действия огня за минувшие сутки рассказали омские спасатели.

Источник: Комсомольская правда

Огонь за минувшие сутки нанес серьезный урон жителям региона. Пожарным не удалось спасти 56 тонн грубых кормов, два грузовых и два легковых автомобиля.

В селе Пикетное Марьяновского района сильно пострадало животноводческое предприятие — огнем были уничтожены 56 тонн грубых кормов (солома в тюках). В Омске, на улице Доковской, расположенной в городке Нефтяников, в результате пожара были повреждены кабины 2 грузовых автомобилей. Также пожар не пощадил автомобили в Омском районе: в поселке Новоомском горел гараж и 2 автомобиля внутри. В результате этого пожара полностью повреждены сгораемые конструкции хозпостройки, а также оба автомобиля, которые восстановлению не подлежат.