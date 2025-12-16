Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка из Самарской области получила медаль «За проявленное мужество»

Глава Самарской области и сенатор РФ вручили девушке памятную медаль.

Источник: пресс-служба Правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и сенатор РФ Марина Сидухина вручили медаль «За проявление мужества» дочери участника СВО Руслане Салахутдиновой. Наградой отмечают детей и подростков, совершивших героические поступки.

14-летняя девушка на протяжении года ухаживала за своим отцом, который получил тяжелое ранение в зоне СВО. Мужчина более 20 лет служил в одной из бригад в регионе. Он удостоен медали Жукова и ордена Мужества. После ранения боец проходил длительное лечение в госпиталях, где все время с ним находилась дочь. Она помогала не только отцу, но и другим раненым. На встрече губернатор подчеркнул, что семье окажут дополнительную поддержку.

«Большое спасибо за службу вам и всем нашим бойцам, кто защищает нашу Родину. Очень ценно, что ваша семья поддержала вас в непростое время», — выразил благодарность Руслану Салахутдинову глава региона.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше