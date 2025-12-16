Девушка из Самарской области получила медаль «За проявленное мужество»

14-летняя девушка на протяжении года ухаживала за своим отцом, который получил тяжелое ранение в зоне СВО. Мужчина более 20 лет служил в одной из бригад в регионе. Он удостоен медали Жукова и ордена Мужества. После ранения боец проходил длительное лечение в госпиталях, где все время с ним находилась дочь. Она помогала не только отцу, но и другим раненым. На встрече губернатор подчеркнул, что семье окажут дополнительную поддержку.