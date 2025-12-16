В ДФО создали технологию производства анальгетика на базе ДНК морских организмов

«Выпускать его будет крупная фармацевтическая российская компания. Данные препараты в мире еще не выпускают. Это действительно научный прорыв. Работы конечно ведутся в нескольких странах по поиску подобных решений, по поиску создания неопиоидных блокаторов боли, и у них есть другого типа решения, но наше решение сегодня самое передовое и уровень готовности технологии к промышленному выпуску уникального анальгетического препарата также впереди — это фронтир», — сказала Текутьева.