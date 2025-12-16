В ДФО запустят предприятие по производству пробиотиков для животных

«У нас в передовой инженерной школе, помимо глобальных проектов, сегодня реализуются стартап-проекты, это очень маленькие проекты, инициаторами которых зачастую являются сами студенты, мы их активно поддерживаем так как они могут стать глобальными в будущем. Ребята создают даже свои компании для этого, мы их сопровождаем и помогаем. Но, помимо маленьких проектов, у нас значительную часть непосредственно заказывают бизнес-компании, а также поддерживает государство», — отметила Текутьева.