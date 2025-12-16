В соседней с Беларусью Польше 11-летняя девочка найдена убитой рядом со школой

В соседней с Беларусью Польше найдена убитой 11-летняя школьница, сообщило БелТА со ссылкой на RMF24.
Трагедия произошла в Нижнесилезском воеводстве. Тело 11-летней девочки обнаружили всего в 200 метрах от школы, где училась погибшая.
Следователи установили, что это было убийство, и начали расследование. При этом полиция считает, что к убийству несовершеннолетней может быть причастна 12-летняя ученица этой же школы.
— Подозреваемая была задержана, суд вынес решение о ее содержании под стражей, — сказано в статье.
Очевидцы сообщили правоохранителям, что девочки не были подругами, но были знакомы. Мотив преступления неизвестен, однако накануне между девочками произошла перепалка.
Предположительно школьница погибла от ран, нанесенных ножом, который был изъят. Дело будет рассматривать суд по семейным делам.
