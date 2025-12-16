Федеральные власти исключили из реестра культурного наследия омский особняк с башенкой

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об исключении из единого государственного реестра объектов культурного наследия особняка в Омске на улице Звездова, 16. Планируется, что на этом месте возведут технопарк «Трамплин».
Памятник деревянного зодчества снесли в 2007 году, он тогда уже находился за ограждением на территории стройки компании «Агро-Траст» Хабулды Шушубаева. Тем не менее, за незаконный снос никто не был наказан.
Все 18 лет по сей день здание оставалось значиться в реестре, что давало шанс восстановить его там же. Пока было так, строить в данном месте ничего было нельзя. Однако прошла экспертиза, обосновывающая, что особняк полностью утрачен.
Заказчиком экспертизы был гендиректор ООО «БИЗНЕС-ПАРК “ТРАМПЛИН” Сергей Маркер. Учредитель данного ООО известный предприниматель Святослав Капустин.
Положительное заключение иногородних экспертов и омского эксперта Натальи Удиной дало основание исключить особняк из реестра. Тем самым земля освободилась для возможности постройки другого объекта.
Как версия года строительства особняка называют 1911-й. Инициатором строительства же — мещанина Сергея Сивова, сотрудника московской мануфактурной фирмы «Эмиль Циндель и Ко».
Ранее мы писали, что областной минкульт не признал памятником культурного наследия омский телецентр.