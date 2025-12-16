ИИ поможет на 80% сократить расход антибиотиков при лечении пневмонии

Исследователи проверили работу этой системы на двух наборах данных, собранных до и после начала пандемии коронавируса. Эти тесты показали, что ИИ ставил корректный диагноз в 96% случаев, что существенно выше показателей для рядовых врачей. Если бы эта система была доступна медикам на момент сбора данных, она позволила бы сократить расход антибиотиков на 80%, что должно было замедлить развитие «супербактерий», а также уменьшить частоту появления осложнений и снизить расходы на закупку лекарств, подытожили ученые.