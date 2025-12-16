Еще 3 млрд рублей выделят Ростову на ливневую канализацию

Федеральные власти решили увеличить аванс на строительство ливневой канализации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— В декабре город получит не 1,5, а 4,5 млрд. Это деньги, которые изначально планировались на 2028 год, но теперь мы можем начать работу раньше, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Дополнительные деньги позволят ускорить работу. В первую очередь, финансирование собираются направить на второй этап проекта, по итогам которого должна улучшиться ситуация в Левенцовке, на улицах Доватора, Жданова и Мадояна.
В рамках проекта намерены создать очистные сооружения мощностью 49 тысяч кубометров в сутки, обновить 0,5 км и проложить еще свыше 6 км сетей.
— Экспертиза пройдена, контракт заключен. Общая стоимость этапа — почти 12 млрд рублей, и около 80% — федеральные средства. Поручил администрации Ростова ускорить оформление всех документов, чтобы до конца года город успел получить эти средства, — добавил Юрий Слюсарь.
