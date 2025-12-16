Госдума приняла закон о запрете исполнять постановления иностранных судов

Законопроектом устанавливается, что не подлежат исполнению в Российской Федерации постановления судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.