Восьмибалльные пробки образовались на дорогах Иркутска вечером 16 декабря

На дорогах Иркутска вечером 16 декабря образовались восьмибалльные пробки. Согласно онлайн-картам, движение парализовано на Байкальской, плотине ГЭС, Карла Маркса, на Ленина машины стоят в обе стороны.
— Мы так до самого Нового года простоим, — негодуют автомобилисты.
— Как долго пробка будет? — считают часы сибиряки.
Километровый затор наблюдается на бульваре Гагарина, Лермонтова и Карла Либкнехта. Однако проехать в районе Синюшной горы и на Трактовкой можно без проблем. Вот только основной поток автомобилей скопился именно в центре города.
