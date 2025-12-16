СМИ: новая система ПВО РФ способна сбивать низкоорбитальные спутниковые аппараты

Год назад появились сообщения о том, что первый полк С-500 будет задействован для защиты Керченского пролива и Крымского моста, которые неоднократно подвергались атакам со стороны Украины. Украинская разведка в середине 2024 года сообщила об экспериментальном развертывании компонентов С-500 в Крыму. Это, по мнению издания, подчеркивает предполагаемую полезность платформы в ходе военных действий и желание Москвы создать средство сдерживания от воздушных и ракетных ударов по критическим узлам.