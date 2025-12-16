СМИ: новая система ПВО РФ способна сбивать низкоорбитальные спутниковые аппараты

В статье говорится, что С-500 «Прометей» — самая совершенная российская система противовоздушной и противоракетной обороны, предназначенная для размещения в качестве верхнего эшелона многоуровневого щита российской обороны.
Дальность полета его ракет-перехватчиков составляет 500 километров, а высота поражения — до 200 километров. Он может применять крупные ракеты-перехватчики серии 77Н6 и 77Н6-Н1 («удар на поражение») и ЗУР большой дальности 40Н6M для борьбы с баллистическими ракетами, гиперзвуковыми угрозами, системами ДРЛОиУ, системами глушителя сигнала и даже низкоорбитальными спутниками. Таким образом, «Прометей» получил «смешанный боекомплект» (ПРО + ПВО), который может адаптироваться под ожидаемый профиль угроз.
С-500 оснащен радаром управления боем 91Н6A (M), радаром обнаружения 96Л6-ЦП и радаром поражения 77T6. Они расположены на мобильном шасси и интегрированы через командный пункт для обработки данных и быстрого назначения стрелков. Такая мобильность повышает живучесть и гибкость системы, подчеркивает 19fortyfive.
Она способна работать в автоматическом режиме в течение длительного времени и среди прочего предназначена для борьбы с целями, оснащенными средствами радиоэлектронной борьбы и постановщиками помех. В статье говорится, что благодаря «Енисею» С-500 сможет обнаруживать самолеты-невидимки, например американские F-22 и F-35. Учитывая сложность радарной системы на С-500, существует высокая вероятность того, что российские комплексы смогут не только обнаружить, но и сбить самолет пятого поколения, полагает портал.
Борьбой с истребителями-невидимками, скорее всего, будут заниматься системы С-400.
Издание указывает, что в российской доктрине подчеркивается важность многоуровневой системы обороны. Системы ограниченной дальности, например «Панцирь-С1», находятся внизу оборонного щита, на среднем уровне — комплексы С-300 и С-400, на верхнем — комплексы С-500.
Год назад появились сообщения о том, что первый полк С-500 будет задействован для защиты Керченского пролива и Крымского моста, которые неоднократно подвергались атакам со стороны Украины. Украинская разведка в середине 2024 года сообщила об экспериментальном развертывании компонентов С-500 в Крыму. Это, по мнению издания, подчеркивает предполагаемую полезность платформы в ходе военных действий и желание Москвы создать средство сдерживания от воздушных и ракетных ударов по критическим узлам.