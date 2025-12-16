Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: новая система ПВО РФ способна сбивать низкоорбитальные спутниковые аппараты

В сентябре 2021 года российские источники сообщили, что система С-500 «Прометей» поступила на ограниченное дежурство в Военно-воздушные силы, а 18 декабря 2024 года глава Генштаба Валерий Герасимов объявил о формировании первого полка, оснащенного С-500. Это стало сигналом о том, что Россия перешла к оперативному развертыванию нового комплекса, пишет специализированное онлайн-издание 19fortyfive.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что С-500 «Прометей» — самая совершенная российская система противовоздушной и противоракетной обороны, предназначенная для размещения в качестве верхнего эшелона многоуровневого щита российской обороны.

Комплекс С-500 отличают от предшественников масштаб и характер зоны поражения, считает издание.

Дальность полета его ракет-перехватчиков составляет 500 километров, а высота поражения — до 200 километров. Он может применять крупные ракеты-перехватчики серии 77Н6 и 77Н6-Н1 («удар на поражение») и ЗУР большой дальности 40Н6M для борьбы с баллистическими ракетами, гиперзвуковыми угрозами, системами ДРЛОиУ, системами глушителя сигнала и даже низкоорбитальными спутниками. Таким образом, «Прометей» получил «смешанный боекомплект» (ПРО + ПВО), который может адаптироваться под ожидаемый профиль угроз.

В основе этих перехватчиков лежит архитектура радаров и датчиков, предназначенных для обнаружения, классификации и отслеживания как малозаметных самолетов, так и скоростных высотных баллистических ракет, поясняет портал.

С-500 оснащен радаром управления боем 91Н6A (M), радаром обнаружения 96Л6-ЦП и радаром поражения 77T6. Они расположены на мобильном шасси и интегрированы через командный пункт для обработки данных и быстрого назначения стрелков. Такая мобильность повышает живучесть и гибкость системы, подчеркивает 19fortyfive.

Издание обращает внимание на то, что специально для С-500 была разработана радиолокационная система «Енисей» (77Т6).

Она способна работать в автоматическом режиме в течение длительного времени и среди прочего предназначена для борьбы с целями, оснащенными средствами радиоэлектронной борьбы и постановщиками помех. В статье говорится, что благодаря «Енисею» С-500 сможет обнаруживать самолеты-невидимки, например американские F-22 и F-35. Учитывая сложность радарной системы на С-500, существует высокая вероятность того, что российские комплексы смогут не только обнаружить, но и сбить самолет пятого поколения, полагает портал.

Однако издание сомневается, что С-500 будут применяться для поражения стелс-истребителей, так как они предназначены для уничтожения целей «высшего порядка»: баллистических ракет, самолетов ДРЛОиУ и постановщиков помех.

Борьбой с истребителями-невидимками, скорее всего, будут заниматься системы С-400.

Издание указывает, что в российской доктрине подчеркивается важность многоуровневой системы обороны. Системы ограниченной дальности, например «Панцирь-С1», находятся внизу оборонного щита, на среднем уровне — комплексы С-300 и С-400, на верхнем — комплексы С-500.

Год назад появились сообщения о том, что первый полк С-500 будет задействован для защиты Керченского пролива и Крымского моста, которые неоднократно подвергались атакам со стороны Украины. Украинская разведка в середине 2024 года сообщила об экспериментальном развертывании компонентов С-500 в Крыму. Это, по мнению издания, подчеркивает предполагаемую полезность платформы в ходе военных действий и желание Москвы создать средство сдерживания от воздушных и ракетных ударов по критическим узлам.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше